وسائل إعلام إسرائيلية: لا تزال الإشتباكات مستمرة بين قواتنا وقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان، مع تسجيل استخدام صواريخ كورنيت باتجاه قواتنا.