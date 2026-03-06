العميد نائيني المتحدث باسم حرس الثورة ردًا على وعد رئيس الولايات المتحدة ومتحدثة البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز: إيران ترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط وبالادعاء بوجود قوات أمريكية لعبور مضيق هرمز، بل إننا في الواقع ننتظر حضورهم.