الجمعة
06 03 2026
16 رمضان 1447
بيروت 23:12
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
16 رمضان 1447
الإمساك
04:39
صلاة الصبح
04:47
الشروق
06:01
الظهر
11:49
العصر
15:08
المغرب
17:56
العشاء
18:47
منتصف الليل
23:04
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
وزير الخارجية عباس عراقتشي: إنّ المعتدين الأمريكيين ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء
06-03-2026 22:48 مساءً
مواضيع ذات صلة
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير على بلدة صريفا
22:57
العميد نائيني المتحدث باسم حرس الثورة ردًا على وعد رئيس الولايات المتحدة ومتحدثة البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز:نوصي الأمريكيين بأن يتذكروا، قبل اتخاذ أي قرار، احتراق ناقلة النفط العملاقة الأمريكية «بريجتون» عام 1987، وكذلك ناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرًا.
22:57
العميد نائيني المتحدث باسم حرس الثورة ردًا على وعد رئيس الولايات المتحدة ومتحدثة البيت الأبيض بشأن فتح مضيق هرمز: إيران ترحب بشدة بمرافقة ناقلات النفط وبالادعاء بوجود قوات أمريكية لعبور مضيق هرمز، بل إننا في الواقع ننتظر حضورهم.
22:55