الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 21:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: تقوم الإسعافات الجوية الأمريكية بشكل مستمر بنقل الجثث والجرحى من مواقع سقوط الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وخاصة في البحرين

      مواضيع ذات صلة

      المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: سنستخدم أسلحتنا الأكثر تطورا بالتأكيد وسيكون لدينا أخبار مبشرة لشعبنا

      المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: سنستخدم أسلحتنا الأكثر تطورا بالتأكيد وسيكون لدينا أخبار مبشرة لشعبنا

      تقرير مصور | اتصالات في عين التينة لوقف العدوان

      تقرير مصور | اتصالات في عين التينة لوقف العدوان

      مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت جرود بلدة بريتال البقاعية

      مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت جرود بلدة بريتال البقاعية