    المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: 14 قاعدة أمريكية كانت ضمن أهدافنا وقد تحولت العديد من هذه القواعد إلى أنقاض ولن تكون قابلة لإعادة الإعمار لمدة تصل إلى 5 سنوات

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | اتصالات في عين التينة لوقف العدوان

      مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت جرود بلدة بريتال البقاعية

      المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: إذا فصلنا الأماكن والأشخاص المدنيين عن الحرب فإن مواقعنا العسكرية تعرضت لأضرار أقل مقارنة بالأميركيين كما أن عدد شهدائنا وجرحانا العسكريين أقل بكثير من قتلى وجرحى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

