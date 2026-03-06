الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 21:38
    مراسل المنار: 3 غارات من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت جرود السلسلة الشرقية لجبال لبنان

      مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت جرود بلدة بريتال البقاعية

      المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: إذا فصلنا الأماكن والأشخاص المدنيين عن الحرب فإن مواقعنا العسكرية تعرضت لأضرار أقل مقارنة بالأميركيين كما أن عدد شهدائنا وجرحانا العسكريين أقل بكثير من قتلى وجرحى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

      المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: تقوم الإسعافات الجوية الأمريكية بشكل مستمر بنقل الجثث والجرحى من مواقع سقوط الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وخاصة في البحرين

