الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 18:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: باستهداف أنظمة الرادار التابعة للدرع الصاروخي للنظام الصهيوني تراجعت قدرة الدفاع الجوي للنظام بشكل كبير وأصبحت سماء الأراضي المحتلة تحت دويّ الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القوية

      مواضيع ذات صلة

      تحذيرات وغارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مبانٍ سكنية في بلدة النبي شيت بالبقاع

      تحذيرات وغارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مبانٍ سكنية في بلدة النبي شيت بالبقاع

      شهداء وجرحى جراء غارة من دون انذار على منطقة صيدا

      شهداء وجرحى جراء غارة من دون انذار على منطقة صيدا

      بالفيديو| لحظة إسقاط طائرتي “هيرون” المسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للحرس الثوري الإيراني

      بالفيديو| لحظة إسقاط طائرتي “هيرون” المسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للحرس الثوري الإيراني