المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: تم استهداف قاعدة الطائرات المسيّرة الأمريكية MQ-9 في المنطقة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي وقد ارتفعت أعمدة من الدخان إلى السماء نتيجة الحريق