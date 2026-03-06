الجمعة   
    مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي المعادي استهدف بلدة السلطانية جنوب لبنان

      المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخية

      اعلام العدو: إصابة 8 جنود بينهم 5 بحالة خطر نتيجة سقوط صاروخ في الشمال

      المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة المالكية بصلية صاروخية

