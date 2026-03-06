الجمعة   
    القناة 15 عن مستشفى نهاريا: استقبلنا 8 جرحى بعضهم جروح خطرة إثر تبادل اطلاق نار شمالي “اسرائيل”

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة الخضر في البقاع

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف وسط وشمال وشرق العاصمة الايرانية طهران

      مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه تحركات العدو في اطراف الخيام

