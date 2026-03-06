الجمعة   
    اعلام العدو: سماع صوت الانفجارات وسط فلسطين المحتلة

      اعلام العدو: اطلاق صفارات الانذار في زرعيت وشوميرا وايفن مناحيم على الحدود مع لبنان

      مراسل المنار: الجيش اللبناني ينسحب من منطقة السدانة في مرتفعات كفرشوبا

      مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف وادي برغز و مجرى نهر الحاصباني واطراف راشيا الفخار

