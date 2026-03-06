الجمعة   
    مقرّ خاتم الانبیاء: قامت القوات الجوية والبحرية التابعة للجيش بإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية نحو الأراضي المحتلة مستهدفة قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع الرادار في ميرون داخل الأراضي المحتلة

      مراسل المنار: بدء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور جميع الاعضاء

      اعلام العدو: اطلاق صفارات الانذار في زرعيت وشوميرا وايفن مناحيم على الحدود مع لبنان

      مراسل المنار: الجيش اللبناني ينسحب من منطقة السدانة في مرتفعات كفرشوبا

