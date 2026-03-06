الجمعة   
    دوي صفارات الإنذار في جنوب الجولان السوري المحتل

      مراسل المنار: صلية صاروخية جديدة اطلقتها المقاومة باتجاه الاراضي المحتلة

      لبنان | اليوم الخامس للعدوان .. سلسلة غارات ليلية تستهدف الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب وتتسبب بتدمير مبانٍ سكنية عدّة

      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات كفررمان ، تول حبوش وكفرتبنيت في قضاء النبطية

