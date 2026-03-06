الجمعة   
    المقاومة الإسلامية تنشر بالعبرية تحذيرا لسكان مستوطنات الشمال: إخلاء جميع المستوطنات الواقعة في عمق 5 كيلومترات من خط الحدود

      الطيران المعادي اغار على بلدة ميفدون في قضاء النبطية واغار على بلدة دورس البقاعية

      مراسل المنار: عدوان على شرق وغرب العاصمة طهران

      غارة جديدة ينفذها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وهي الغارة العاشرة

