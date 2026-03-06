الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 04:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة جديدة ينفذها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وهي الغارة العاشرة

      مواضيع ذات صلة

      الطيران المعادي اغار على بلدة ميفدون في قضاء النبطية واغار على بلدة دورس البقاعية

      الطيران المعادي اغار على بلدة ميفدون في قضاء النبطية واغار على بلدة دورس البقاعية

      مراسل المنار: عدوان على شرق وغرب العاصمة طهران

      مراسل المنار: عدوان على شرق وغرب العاصمة طهران

      المقاومة الإسلامية تنشر بالعبرية تحذيرا لسكان مستوطنات الشمال: إخلاء جميع المستوطنات الواقعة في عمق 5 كيلومترات من خط الحدود

      المقاومة الإسلامية تنشر بالعبرية تحذيرا لسكان مستوطنات الشمال: إخلاء جميع المستوطنات الواقعة في عمق 5 كيلومترات من خط الحدود