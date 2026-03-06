الجمعة   
    عربي وإقليمي

    عراقجي: مستعدون لغزو بري أميركي ولم نطلب التفاوض

      أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده «مستعدة لمواجهة غزو بري أميركي»، مشدّداً على أن طهران «لم تطلب وقف إطلاق النار وترفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»،.

      وأشار عراقجي، في مقابلة مع شبكة «أن بي سي» الأميركية، أمس الخميس إلى أن «الهجوم الذي شنته واشنطن خلال المفاوضات تسبب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية»، موضحاً أنه «لا يرى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد هذا التصعيد».

      في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران «لا تنوي إغلاق مضيق هرمز، لكنها قد تدرس جميع الخيارات مع استمرار الحرب»، مؤكداً أنه لم يجر أي اتصال مع المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، أو ضهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، منذ الأسبوع الماضي، «ولا توجد أي محادثات عبر القنوات الرسمية».

      وتوجه عراقجي إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً: «خطتك الأولى لتحقيق نصر عسكري سريع ونظيف قد فشلت وخطتك البديلة ستقود إلى فشل أكبر»، لافتاً إلى أن «فرصة التوصل إلى اتفاق ضاعت بعد أن غطت جماعة «إسرائيل أولاً» على التقدم الكبير الذي حققته المفاوضات».

      المصدر: عراقجي

      محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وفرنسا حول تطورات المنطقة

      اتصال بين عراقجي ولافروف: دعوة لاجتماع فوري لمجلس الأمن وإدانة للهجمات على إيران

      اتصال بين عراقجي وفيدان: العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وإيران تحتفظ بحقها في الدفاع

