    الحرس الثوري الايراني: بدء الموجة الـ20 من عملية “الوعد الصادق 4” تحت شعار “يا معز المؤمنين” بعملية مركبة صاروخية-مسيّرة تضمنت إطلاق صواريخ “خيبر شكن” ضد أهداف في قلب تل أبيب

      مراسل المنار: غارة جديدة من طيران الاحتلال الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار: قوة إسرائيلية تتحرك بإتجاه جنوب مدينة الخيام جنوب لبنان والدبابات تطلق رشقات غزيرة خلال تقدمها في ظل مواكبة مكثفة من الطيران المسير

      العدو يشنّ عدواناً على الضاحية الجنوبية لبيروت

