الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 22:20
    عاجل

    وسائل اعلام ايرانية: استشهاد عدد من موظفي البلدية والإسعاف جراء عدوان أمريكي صهيوني استهدف مركز إسعاف في شيراز جنوبي إيران

      وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء بينهم طفلان جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مشغرة في البقاع الغربي وإصابة مواطنة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة

      وسائل إعلام إيرانية: 9 شهداء إثر هجوم أمريكي إسرائيلي على منزلين في مدينة ورامين جنوب شرق طهران

