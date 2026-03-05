الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 20:47
    المقاومة الإسلامية تعلن ان مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الخميس ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة

      اعلام العدو: اصابة عدد من الجنود الاسرائيليين في اشتباكات مع قوات الرضوان عند موقع نجمة دانييل قرب مستوطنة زرعيت

      فارس: إسقاط طائرة مسيرة معادية ثانية من طراز هيرمس بواسطة الدفاع الجوي الإيراني فوق مدينة همدان غرب البلاد

      بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع للعدو الإسرائيلي

