مراسل المنار: الغارة المعادية على بلدة مشغرة استهدفت أحد المنازل فيها أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفلان وجريحة ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض