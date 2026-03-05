الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 20:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الغارة المعادية على بلدة مشغرة استهدفت أحد المنازل فيها أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفلان وجريحة ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: اصابة عدد من الجنود الاسرائيليين في اشتباكات مع قوات الرضوان عند موقع نجمة دانييل قرب مستوطنة زرعيت

      اعلام العدو: اصابة عدد من الجنود الاسرائيليين في اشتباكات مع قوات الرضوان عند موقع نجمة دانييل قرب مستوطنة زرعيت

      فارس: إسقاط طائرة مسيرة معادية ثانية من طراز هيرمس بواسطة الدفاع الجوي الإيراني فوق مدينة همدان غرب البلاد

      فارس: إسقاط طائرة مسيرة معادية ثانية من طراز هيرمس بواسطة الدفاع الجوي الإيراني فوق مدينة همدان غرب البلاد

      بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع للعدو الإسرائيلي

      بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع للعدو الإسرائيلي