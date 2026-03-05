الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 19:12
    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الاسرائيلي المعادي اغار على بلدة الخرايب في منطقة الزهراني مستهدفا منزلا داخل البلدة ما أدى إلى تدميره وإصابة مواطنين بجراح

      إيران تدفع بثلاثة أسلحة نوعية إلى المواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي

      القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صواريخ باتجاه تركيا وتؤكد احترام سيادتها

      الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة «رامات ديفيد» الاسرائيلية

