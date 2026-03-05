الخميس   
    مراسل المنار: غارة من الطيران المسير المعادي استهدفت بلدة برعشيت

      حرس الثورة في إيران: تدمير طائرة مسيرة ثانية من طراز “هيرمز” في سماء مدينة أنديمشك شمال محافظة خوزستان جنوب غرب إيران

      مراسل المنار: الطيران الاسرائيلي المعادي اغار على بلدة الخرايب في منطقة الزهراني مستهدفا منزلا داخل البلدة ما أدى إلى تدميره وإصابة مواطنين بجراح

      إيران تدفع بثلاثة أسلحة نوعية إلى المواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي

