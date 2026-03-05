الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 17:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 102 شهيد و638 جريحاً

      وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 102 شهيد و638 جريحاً

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

      نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

      إعلام العدو: انفجارات متتالية سمعت في سماء “تل أبيب”

      إعلام العدو: انفجارات متتالية سمعت في سماء “تل أبيب”