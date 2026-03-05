الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 16:06
    مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية

      حرس الثورة الإسلامية: أسقطنا 3 مسيرات من نوع هرمس وMQ-9 في أجواء غرب وجنوب إيران

      جيش العدو يصدر تهديداً جديداً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية اغارت مستهدفة مدينة بنت جبيل

