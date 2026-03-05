الخميس   
    مراسل المنار : المقاومة تستهدف اليات معادية كانت تتحرك بالقرب الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبناني على طريق مركبا حولا

      الحرس الثوري الايراني: صواريخنا اخترقت الطبقات الـ 7 للدفاع الجوي في الاراضي المحتلة وسببت جحيماً للأعداء

      اعلام العدو: سقوط صاروخ في مرغليوت

      اعلام العدو: سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في مرجليوت

