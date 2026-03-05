الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 11:26
    عاجل

    مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات اللويزة أطراف بريقع اطراف زبقين تول

      لبنان | العدو يصعّد من وتيرة عدوانه في يومه الرابع .. شهداء وجرحى بالغارات التي طالت مناطق عدّة وتسببت بدمار واسع

      التلفزيون الايراني: اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 29 عملية ضد قواعد العدو خلال 24 ساعة

