الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 09:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي: السفينة الحربية “دنا” ضيف القوات البحرية الهندية وعلى متنها قرابة 130 بحاراً تم استهدافها في المياه الدولية دون سابق إنذار

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارة من الطائرات الحربية استهدفت بلدة زوطر الغربية

      مراسل المنار: غارة من الطائرات الحربية استهدفت بلدة زوطر الغربية

      عراقجي: لتسمع كلماتي جيداً ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي قامت بها

      عراقجي: لتسمع كلماتي جيداً ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي قامت بها

      وزير الخارجية عباس عراقجي: لقد ارتكبت الولايات المتحدة مجزرة في عرض البحر على بعد 2000 ميل من سواحل إيران

      وزير الخارجية عباس عراقجي: لقد ارتكبت الولايات المتحدة مجزرة في عرض البحر على بعد 2000 ميل من سواحل إيران