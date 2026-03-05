الخميس   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير على بلدات عبّا – تول – كفرمان – الشهابية – كفرتبنيت

      مواضيع ذات صلة

      إعلام العدو: تمكن الإيرانيون من إصابة عدد من الجنود الأمريكيين قبل عدة ساعات

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان

      ذي أتلانتيك عن مسؤول في الكونغرس: التقدير الأولي لتكلفة الحرب في إيران من قبل البنتاغون يبلغ مليار دولار يوميا

