المقاومة الإسلامية: بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت الليلة التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة قام مجاهدونا بالاشتباك المباشر معها موقعين في صفوفها إصابات مؤكّدة ولا تزال الاشتباكات مستمرّة