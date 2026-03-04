الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 23:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على مدينة النبطية في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية

      المقاومة الإسلامية: استهدفنا قوات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وادي العصافير في مدينة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية

      مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي معادي يستهدف وادي السلوقي جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي معادي يستهدف وادي السلوقي جنوب لبنان

      الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أكد لنظيره التركي أن ردود طهران تستهدف القواعد المستخدمة للاعتداء عليها

      الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أكد لنظيره التركي أن ردود طهران تستهدف القواعد المستخدمة للاعتداء عليها