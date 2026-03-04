الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 19:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الاسلامية تستهدف قوّة من جيش العدو الإسرائيلي تقدمت من تلة الحمامص المُحتلّة في جنوب لبنان لدعم القوّة التي وقعت في الكمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام

      مواضيع ذات صلة

      تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد دعمه لحكومة لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني

      تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد دعمه لحكومة لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات شوكين و السلطانية وخربة سلم و الجميجمة وحداثا وبرعشيت

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات شوكين و السلطانية وخربة سلم و الجميجمة وحداثا وبرعشيت

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة حداثا واطراف خربة سلم

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة حداثا واطراف خربة سلم