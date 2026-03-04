الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 19:54
    مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا تجمّعات لقوّات جيش العدوّ في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة محقّقين إصابات مباشرة تدخّلت على إثرها المروحيات لإجلاء الإصابات

      تلقّى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد دعمه لحكومة لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني

      المقاومة الاسلامية تستهدف قوّة من جيش العدو الإسرائيلي تقدمت من تلة الحمامص المُحتلّة في جنوب لبنان لدعم القوّة التي وقعت في الكمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات شوكين و السلطانية وخربة سلم و الجميجمة وحداثا وبرعشيت

