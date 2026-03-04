مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا تجمّعات لقوّات جيش العدوّ في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة محقّقين إصابات مباشرة تدخّلت على إثرها المروحيات لإجلاء الإصابات