الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 18:20
    عاجل

    مراسل المنار: قوة اسرائيلية معادية تتوغل في بلدة الضهيرة الجنوبية الحدودية

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي شن غارات على مدينتي النبطية وصور في جنوب لبنان

      الجيش اللبناني: ضبطنا خلال اليومين الماضيين 26 لبنانيا وفلسطينيا واحدا في عدة مناطق لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية

      الجيش اللبناني: نفذنا إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية بظل الامكانات المحدودة المتوافرة

