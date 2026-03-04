العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: إسقاط طائرتين مسيرتين من نوع هرمس وطائرة مسيرة من نوع MQ9 بواسطة منظومات الدفاع الجوي المتطورة والحديثة للحرس، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد في سماء أصفهان