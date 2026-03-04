الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 12:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة شمسطار في بعلبك شرقي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      هيئة البث الإسرائيلية: ‏طائرة إماراتية ثانية نقلت إلى إسرائيل بشكل عاجل جنوداً إسرائيليين كانوا عالقين لديها، وبصحبتهم شخصيات من الصناعات الأمنية وأصحاب مناصب مرموقة أخرى

      هيئة البث الإسرائيلية: ‏طائرة إماراتية ثانية نقلت إلى إسرائيل بشكل عاجل جنوداً إسرائيليين كانوا عالقين لديها، وبصحبتهم شخصيات من الصناعات الأمنية وأصحاب مناصب مرموقة أخرى

      اعلام العدو تسلل طائرة مسيرة فوق كفار يوفال ومرغليوت ومعيان باروخ

      اعلام العدو تسلل طائرة مسيرة فوق كفار يوفال ومرغليوت ومعيان باروخ

      صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة

      صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة