الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 10:34
    عاجل

    قصف مدفعي على أرنون جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لقد خان ترامب الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه.

      الجامعة اللبنانية: نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية في البلاد، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية د.بسام بدران استمرار إقفال الجامعة اللبنانية بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية حتى مساء الأحد المقبل، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات متلاحقة.

      المتحدث باسم الحكومة القبرصية: رصدنا جسما مشبوها في المجال الجوي قرب لبنان

