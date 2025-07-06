الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
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    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ما تسوّقه أمريكا عبر بيان خارجيتها محاولة مكشوفة لتبييض صورة مؤسسة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية