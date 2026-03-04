الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 09:01
    عاجل

    سرايا أولياء الدم العراقية: هاجمنا هدفا حيويا في الأردن بسرب من الطائرات المسيرة

      جيش الاحتلال يهدد بقصف مبنى جديد في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت

      الطيران الحربي المعادي يستهدف مبنى في منطقة الحدث  بالضاحية الجنوبية لبيروت

      رويترز عن مصادر:  استهداف قاعدة عسكرية اميركية وفندق بالمسيرات في أربيل بالعراق فجر اليوم

