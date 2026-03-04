الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 02:48
    قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة بديا، غرب سلفيت بالضفة الغربية

      إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان

      العدو الصهيوني يستهدف شقة سكنية في منطقة السعديات قضاء الشوف

      مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف بلدة عيترون

