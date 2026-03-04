الأربعاء   
    مراسل المنار: قصف مدفعي متواصل منذ حوالي ساعة يستهدف اطراف راميا – بيت ليف

      الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على بعد 650 كلم في المحيط الهندي

      الغارة الصهيونية استهدفت شقة سكنية في بشامون قضاء عاليه

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من لبنان نحو الجولان

