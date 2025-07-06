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وسائل إعلام أجنبية:هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغًا بأن السفينة المستهدفة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة باليمن، بدأت تغرق وأن الطاقم يستعد لمغادرتها