الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
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    وسائل إعلام أجنبية:هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغًا بأن السفينة المستهدفة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة باليمن، بدأت تغرق وأن الطاقم يستعد لمغادرتها