    عاجل

    اعلام العدو: اطلاق صواريخ من لبنان نحو كريات شمونة

      مراسل المنار: الطائرات الحربية الإسرائيلية اغارت مستهدفة بلدة الطيري جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المبنى المهدد في بلدة حاروف جنوبي لبنان

      وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 50 والجرحى إلى 335

