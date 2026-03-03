الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 23:42
    الحرس الثوري يعلن عن بدء الموجة الـ 16 من عمليات “الوعد الصادق 4” بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة على قلب الأراضي المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطائرات الحربية الإسرائيلية اغارت مستهدفة بلدة الطيري جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المبنى المهدد في بلدة حاروف جنوبي لبنان

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من لبنان نحو كريات شمونة

