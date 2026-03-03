الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 22:04
    عاجل

    رئيس الوزراء العراقي: اعتداءات الاحتلال على لبنان تهديد خطير لاستقرار المنطقة وخرق سافر للقانون والمواثيق الدولية

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة البريج في إقليم التفاح جنوب لبنان

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 3-3-2026

      القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تدمر منظومة ‘ثاد’ أمريكية ثانية

