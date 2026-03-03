الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 18:44
    اعلام العدو: الطائرة المسيرة تخترق الاجواء الفلسطينية المحتلة وصولا الى عكا

      السفارة الأميركية في لبنان تُغلق أبوابها حتى إشعار آخر

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على بلدة عدشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

      هجوم بطائرة مسيرة قرب كريات شمونة

