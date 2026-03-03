الحرس الثوري: استهداف حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” وإجبارها على الفرار

أعلن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنّ حاملة الطائرات الأميركية USS Abraham Lincoln غادرت مسرح العمليات متجهةً نحو جنوب شرق المحيط الهندي، عقب تعرضها لاستهداف مباشر.

وأوضح المتحدث أنّ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أطلقت أربعة صواريخ كروز باتجاه الحاملة، في إطار الرد على الهجمات الأميركية، مؤكدًا أنّ هذه العملية تأتي ضمن إجراءات الدفاع والردع التي تعتمدها إيران في مواجهة ما تصفه بالعدوان.

وأشار إلى أنّ التطورات الميدانية تثبت قدرة القوات الإيرانية على استهداف الأصول العسكرية المعادية في عمق المنطقة، محذرًا من أنّ أي تصعيد إضافي سيقابل برد مماثل.

المصدر: يونيوز