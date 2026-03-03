الثلاثاء   
    هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي استهدف ليل أمس وفجر اليوم قناة المنار وإذاعة النور بما تمثلان من درة تاج الإعلام المقاوم صوتاً وصورة

      هيئة الإعلام في حزب الله:  تهنئ جميع العاملين على سلامتهم وتشكر الله على ذلك

      هيئة الإعلام في حزب الله:  هذه الجريمة الجديدة الغادرة بحق وسيلتين إعلاميتين مدنيتين تشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي يستهدف صوت المقاومة وصورتها في محاولة واضحة للتأثير على معنويات أهلنا في إطار الحرب النفسية المستمرة والمتصاعدة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الخرايب هي الأولى في منطقة الزهراني منذ بدء العدوان و استهدفت الغارة مياه ميلانو في منطقة تدعى السكنية تقع عند أطراف البلدة

