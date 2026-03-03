هيئة الإعلام في حزب الله تدين العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي استهدف ليل أمس وفجر اليوم قناة المنار وإذاعة النور بما تمثلان من درة تاج الإعلام المقاوم صوتاً وصورة