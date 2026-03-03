مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الخرايب هي الأولى في منطقة الزهراني منذ بدء العدوان و استهدفت الغارة مياه ميلانو في منطقة تدعى السكنية تقع عند أطراف البلدة