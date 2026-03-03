الحرس الثوري الإيراني: استهدفت الموجة الرابعة عشرة من عملية صادق 4 القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين بهجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ