    عاجل

    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

      تهديد إسرائيلي بقصف مبنى سكني في منطقة الحدث- الكفاءات

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شمال الجولان وإصبع الجليل

